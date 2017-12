Henin e Mauresmo estréiam com vitória em torneio inglês

A belga Justine Henin e a francesa Amelie Mauresmo estrearam nesta quarta-feira com vitória no Torneio de Eastbourne, na Inglaterra. Elas disputam a competição, com prêmios de US$ 600 mil, como preparação para o Aberto de Wimbledon, o Grand Slam que começa na próxima semana, em Londres. Dez dias depois de ter sido campeã de Roland Garros, Henin voltou a jogar justamente em Eastbourne, um torneio disputado em quadra de grama, assim como Wimbledon. E, confirmando sua condição de favorita, como líder do ranking mundial, ela venceu a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 6/1. "O primeiro jogo na grama não é fácil", admitiu Henin, que é a atual campeã em Eastbourne. "Ainda preciso evoluir em alguns pontos." Já Mauresmo, que ocupa o quarto lugar no ranking mundial e é a cabeça-de-chave número 2 do torneio, também passou fácil pela estréia no torneio. Nesta quarta, ela fez 6/2 e 6/3 na italiana Mara Santangelo. "Estou confiante", avisou Mauresmo, que ganhou a última edição do torneio de Wimbledon. "Acho que estou habituada a jogar na grama e isso traz confiança." Em outros jogos do dia em Eastbourne, a russa Elena Dementieva derrotou a britânica Kate O´Brien por 6/3 e 6/4, a também russa Nadia Petrova venceu a francesa Nathalie Dechy por duplo 7/5, e a austríaca Sybille Bammer ganhou da checa Lucie Safarova por 7/6 (7/5), 5/7 e 6/3.