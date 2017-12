Henin e Mauresmo vencem e fazem final de Eastbourne

Justin Henin e a Amelie Mauresmo disputarão a final do torneio de Eastbourne, que serve como preparação para Wimbledon, o único Grand Slam jogado em quadras de grama. Nesta sexta-feira, a número um do mundo bateu o francesa Marion Bartoli, enquanto a francesa eliminou a russa Nadia Petrova. A belga, cabeça-de-chave número um da competição, passou com facilidade por Bartoli, oitava favorita, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas uma hora de partida. Já Mauresmo contou com um pouco de sorte, pois após vencer o primeiro set por 6/4, viu sua adversária abandonar o confronto após sentir uma lesão. No confronto direto entre as duas, ligeira vantagem para Justine Henin, que de 14 embates, venceu sete. Além disso, a belga triunfou nos dois últimos encontros: no Masters feminino, no final de 2006, e no torneio de Dubai, já em 2007, ambos em quadra dura.