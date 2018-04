Henin e Safina vencem; Clijsters é arrasada na Austrália

Duas favoritas avançaram às oitavas de final do Aberto da Austrália, enquanto outra postulante ao título do primeiro Grand Slam foi arrasada nesta sexta-feira. A russa Dinara Safina e a belga Justine Henin confirmaram o favoritismo, enquanto a belga Kim Clijsters acabou surpreendida de forma incrível pela russa Nadia Petrova.

Segunda cabeça de chave em Melbourne, Safina avançou ao superar com facilidade a britânica Elena Baltacha por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Com isso, jogará por uma vaga nas quartas de final contra a compatriota Maria Kirilenko, que nesta sexta bateu a italiana Roberta Vinci por 7/5 e 7/6.

Já Henin, que voltou ao circuito profissional depois de um longo período afastada das quadras, teve dificuldades para vencer a russa Alisa Kleybanova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. Agora, por um lugar nas quartas de final, Henin terá pela frente a compatriota Yanina Wickmayer, que superou a italiana Sara Errani por 2 sets a 1, com 6/1, 6/7 e 6/3.

Mas, se Henin e Safina avançaram, Kim Clijsters esteve irreconhecível em quadra nesta sexta-feira. Abusando dos erros, a atual campeã do Aberto dos Estados e ex-número 1 do mundo foi arrasada pela russa Nadia Petrova, com parciais de 6/0 e 6/1.

Com a vitória contundente sobre a tenista belga, Petrova medirá forças nas oitavas de final contra a vencedora do confronto entre a alemã Angelique Kerber e a russa Svetlana Kuznetsova.

Além de Clijsters, outra favorita que caiu nesta sexta-feira foi a sérvia Jelena Jankovic. Oitava cabeça de chave em Melbourne, ela foi superada pela ucraniana Alona Bondarenka, que venceu por 6/2 e 6/3. Nas oitavas de final, Bondarenka enfrentará a chinesa Jie Zheng, que, por sua vez, despachou a francesa Marion Bartoli, classificada como a 11.ª maior favorita, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/0.