Henin elimina Capriati em Berlim A tenista belga Justine Henin derrotou a norte-americana Jennifer Capriati por 2 sets a 1 (5/7, 6/2 e 6/1), neste sábado, e passou para a final do Torneio de Berlim, que distribui US$ 1,22 milhão em prêmios. Sua adversária sairá do confronto entre a norte-americana Serena Williams e a israelense Anna Smashova.