Henin está na final do US Open Após três horas de jogo, a tenista belga Justine Henin-Hardenne garantiu vaga na decisão do Aberto dos Estados Unidos, nesta madrugada de sábado, ao derrotar a norte-americana Jennifer Capriati, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/4). Henin, campeã em Roland Garros, disputa, neste sábado, a final do último Grand Slam do ano diante da compatriota Kim Clijsters.