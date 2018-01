Henin ganha 21 posições no ranking Campeã do Torneio de Charleston, domingo nos Estados Unidos, a tenista belga Justine Henin-Hardenne subiu 21 posições no ranking mundial e aparece em 22º lugar na lista divulgada pela WTA nesta segunda-feira. O título e a ascensão comprovam a sua recuperação, depois de ficar 6 meses sem jogar por causa de uma doença viral seguida de uma lesão no joelho esquerdo. Henin voltou às quadras no final do mês passado, no Torneio de Miami. E já na segunda competição que disputou, a ex-número 1 do mundo conquistou o título. Foi o 20º da sua carreira, e o primeiro depois da medalha de ouro olímpica nos Jogos de Atenas, em agosto passado. A liderança do ranking mundial de tênis feminino continua nas mãos da norte-americana Lindsay Davenport.