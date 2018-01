Henin ganha 5 posições no ranking Campeã do torneio de Roland Garros, no último sábado, a tenista belga Justine Henin-Hardenne subiu 5 posições no rankind mundial e ocupa o 7º lugar na lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA. A liderança continua nas mãos da norte-americana Lindsay Davenport, ameaçada de perto pela russa Maria Sharapova. Outra que subiu bastante no ranking foi a francesa Mary Pierce, que perdeu a final de Roland Garros para Henin. Mesmo assim, ela ganhou 10 posições e passou a ocupar a 13ª colocação na lista da WTA.