Henin ganha fácil o título na Áustria A tenista belga Justine Henin passou fácil pela norte-americana Alexandra Stevenson e conquistou o título do Torneio de Linz, na Áustria, que distribuiu US$ 585 mil em prêmios. Na final disputada neste domingo, vitória rápida de Henin por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, até mesmo porque Stevenson sentiu uma contusão no segundo set e não conseguiu jogar seu melhor tênis. Aos 20 anos, Henin começou o Torneio de Linz como quarta cabeça-de-chave mas acabou conquistando seu 6º título na carreira. ?Não é fácil jogar sabendo que sua adversária está contundida. Tive que me concentrar muito no jogo?, afirmou a campeã.