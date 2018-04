Henin lidera absoluta após vitória no Masters da WTA

A belga Justine Henin, que venceu neste domingo o Masters da WTA, disputado em Madri, fechou a temporada como rainha absoluta do circuito feminino. Veja também Henin sofre, mas conquista o bicampeonato do Masters da WTA Henin acabou a campanha com 6.155 pontos, muito na frente da russa Svetlana Kuznetsova (3.725) e da sérvia Jelena Jankovic (3.475), enquanto a russa Maria Sharapova subiu uma posição e terminou em quinto. As 10 melhores da WTA: 1.º Justine Henin (BEL) - 6.155 pontos 2.º Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.725 3.º Jelena Jankovic (SER) - 3.475 4.º Ana Ivanovic (SER) - 3.461 5.º Maria Sharapova (RUS) - 2.956 6.º Anna Chakvetadze (RUS) - 2.935 7.º Serena Williams (EUA) - 2.802 8.º Venus Williams (EUA) - 2.470 9.º Daniela Hantuchova (ESL) - 2.367 10.º Marion Bartoli (FRA) - 2.191