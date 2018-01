Henin, Mauresmo e Davenport vencem Assim como aconteceu na chave masculina, as favoritas venceram na rodada desta sexta-feira do Aberto da Austrália. A belga Justine Henin, a francesa Amelie Mauresmo e a norte-americana Lindsay Davenport, todas candidatas ao título do primeiro torneio do Grand Slam na temporada, passaram para as oitavas-de-final da competição em Melbourne. Henin, cabeça-de-chave número 1 do torneio, mostrou que está em forma para manter a liderança do ranking mundial. Contra a russa Svetlana Kuznetsova, ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Mauresmo teve ainda mais facilidade contra a espanhola Anabel Medina Garrigues, ao fazer 6/1 e 6/1. Mesma coisa para Davenport, que derrotou a norte-americana Laura Granville também por 2 a 0 (6/4 e 6/0). A adversária de Henin já está definida. Será a italiana Maria Santangelo, que passou pela grega Elini Daniilidou por 6/4, 5/7 e 6/3. Mauresmo vai jogar contra a australiana Alicia Molik, classificada após vitória sobre Claudia Schaul por 6/7 (4/7), 6/1 e 6/2. Já Davenport terá pela frente a russa Vera Zvonareva, que fez 7/5, 2/6 e 6/1 na australiana Nicole Pratt. Outro confronto já está definido nas oitavas-de-final da chave feminina do Aberto da Austrália. A colombiana Fabiola Zuluaga derrotou a norte-americana Jill Craybas por 7/6 (7/5), 4/6 e 6/2 e vai enfrentar a húngara Aniko Kapros, que superou a sua compatriota Petra Mandula por 3/6, 6/3 e 12/10.