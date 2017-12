Henin muda ranking do tênis feminino A presença da tenista belga Justine Henin na quarta colocação, com 3.194 pontos, foi o destaque na relação do ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira. Sexta na semana passada, Henin superou a compatriota Kim Clijsters (3.071) e a francesa Amelie Mauresmo (3.121). A liderança continua tranqüila para Serena Williams, com 6.099 pontos, seguida por sua irmã, Venus Williams (4.844). A terceira colocada é a norte-americana Jennifer Capriati (3.640). Confira o ranking da WTA: 1) Serena Williams (EUA) - 6.099 pontos 2) Venus Williams (EUA) - 4.844 3) Jennifer Capriati (EUA) - 3.640 4) Justine Henin (BEL) - 3.194 5) Amelie Mauresmo (FRA) - 3.121 6) Kim Clijsters (BEL) - 3.040 7) Monica Seles (EUA) - 2.796 8) Daniela Hantuchova (ESL) - 2.640,75 9) Jelena Dokic (IUG) 2.482 10) Martina Hingis (SUI) - 2.348 11) Lindsay Davenport (EUA) - 2.129 12) Anastasia Myskina (RUS) - 1.874 13) Patty Schnyder (SUI) - 1.701 14) Chanda Rubin (EUA) - 1.685 15) Magdalena Maleeva (BUL) - 1.591 16) Silvia Farina Elia (ITA) - 1.583 17) Anna Smashnova (ISR) - 1.551,50 18) Alexandra Stevenson (EUA) - 1.444 19) Elena Dementieva (RUS) - 1.413,20 20) Nathalie Dechy (FRA) - 1.295