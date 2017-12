Henin passa fácil e encara Serena no Aberto da França

A belga Justine Henin venceu com facilidade a austríaca Syblle Bammer por 6/2 e 6/4 em apenas 1h24 de partida e, neste domingo, e agora tem pela frente a norte-americana Serena Williams nas quartas-de-final de Roland Garros. Mesmo irregular no jogo, a atual bicampeã nas quadras de saibro de Paris conseguiu apenas 10 winners, mas foi o suficiente para fechar o primeiro set a seu favor. No segundo, chegou a abrir uma vantagem de 4/0 e cedeu o empate, mas no final a experiência falou mais forte e a tenista número um do mundo garantiu sua 18.ª vitória consecutivo no torneio. Porém, no confronto direto a norte-americana leva a melhor. Henin e Serena já se enfrentaram nove vezes com seis vitórias para ex-número um da WTA. Aliás, Serena levou a melhor no último encontro entre as duas, na final do torneio de Miami, em março. Mas a belga tem um ponto a seu favor, todos os seus triunfos contra a norte-americana foram em quadras de terra batida. Em outra partida deste domingo, a russa Svetlana Kuznetsova derrotou a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, a terceira colocada no ranking da WTA enfrenta a sérvia Ana Ivanovic que passou pela a espanhola Anabel Medina Garrigues por 6/3, 3/6 e 6/3.