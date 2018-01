Henin pode não disputar a final do US Open A tenista belga Justine Henin-Hardenne pode não disputar a final do Aberto dos Estados Unidos, neste sábado à noite, diante da competriota Kim Clijsters. Henin foi tratada de uma desidratação às 2h40 da madrugada deste sábado, após derrotar na semifinal a norte-americana Jennifer Caprati em um duelo de três horas de jogo.