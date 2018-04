Henin recebe troféu de melhor do mundo do tênis feminino

A belga Justine Henin recebeu nesta segunda-feira em Madri, palco do Masters da WTA, o prêmio de melhor do mundo no tênis feminino profissional no ano de 2007. Henin venceu nove títulos nesta temporada - dois deles do Grand Slam, Roland Garros e o US Open - e foi número um do mundo durante quase todo o ano, com exceção de sete semanas. Ela termina o ano como primeira da lista pela terceira vez na carreira, sendo a segunda consecutiva. Agora, seu próximo objetivo é se tornar a sexta jogadora a conquistar duas vezes seguidas o Masters, torneio que reúne as melhores do ano. "Quando me lembro de como estava em janeiro e quando voltei a competir, em fevereiro, foi como começar de novo", disse Henin sem entrar em detalhes sobre seu divórcio, anunciado no início da temporada e que a levou a não disputar o Aberto da Austrália. "Tive de lutar contra muitas emoções. Foi um ano muito difícil, mas mantive um pensamento muito positivo. Muitas coisas ocorreram em minha vida, e só fizeram reforçar meu jogo e meu tênis ainda mais que no passado. Foi a melhor temporada da minha vida", completou. Sobre o Masters, ela espera muito equilíbrio na disputa, e sabe que terá de dar o melhor de si se quiser acabar com o título, pois terá pedreiras a encarar desde o início. Henin chega a Madri amparada por uma série de 20 vitórias consecutivas, o que irá ajudá-la a encarar o torneio: "Já mostrei muito e este torneio é como um presente para mim. Estou animada, mas também um pouco cansada. É o final da temporada e significa o último esforço antes das férias", comentou. Aos 25 anos, a tenista de Liège acha que sua carreira "foi uma escola para a vida" e quer aproveitá-la ainda por algumas temporadas mais. Henin aproveitou seu encontro com a imprensa para lembrar o quanto a ex-jogadora alemã Steffi Graf representou para ela. "Steffi é uma das razões pelas quais jogo tênis", disse. Ela aproveitou para lembrar seu encontro com a alemã num torneio de exibição disputado em Zurique há duas semanas, em que participou junto ao americano Andre Agassi, marido de Graff, e o croata Goran Ivanisevic - ambos aposentados. Henin evitou falar sobre a aposentadoria da suíça Martina Hingis, após admitir que tinha sido acusada de dar positivo por cocaína em Wimbledon: "Não quero fazer nenhum comentário sobre Martina", afirmou. "Todos queremos manter este esporte limpo porque damos o melhor de nós. Acho que a imagem do tênis é muito boa e temos de mantê-la assim. E todos vamos fazer o melhor que pudermos para que as pessoas o adorem".