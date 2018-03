Henin se vinga e avança em Indian Wells A tenista belga Justine Henin-Hardenne se vingou da única derrota que sofreu na temporada e venceu a russa Svetlana Kuznetsova por dois sets a zero. Com esse resultado, ela se classificou para as semifinais do Torneio de Indian Wells (EUA). Cabeça-de-chave número1, Henin venceu com parciais de 6-4 e 7-5. Na próxima etapa, Henin vai enfrentar a russa Anastasia Myskina, que teve dificuldade, mas passou pela espanhola Conchita Martínez em três sets: 7-6 (2), 2-6 e 6-3. ?Teve sim, um pequeno sabor de vingança. Quando me levantei hoje de manhã estava um pouco preocupada, porque afinal ela foi a única que me venceu este ano?, confessou Justine Henin.