Henin segue firme na liderança da WTA A tenista belga Justine Henin-Hardenne segue firme na liderança do ranking mundial da WTA. Na lista publicada nesta segunda-feira, a campeã do Torneio de Dubai no final de semana aparece com 7.250 pontos seguida de perto por sua compatriota Kim Clijsters, com 6.699, e única adversária que ameaça seu reinado no tênis feminino. Confira as dez primeiras do ranking da WTA: 1) Justine Henin-Hardenne (Bélgica) - 7.250 pontos 2) Kim Clijsters (Bélgica) - 6.699 pontos 3) Amelie Mauresmo (França) - 3.353 pontos 4) Lindsay Davenport (EUA) - 3.049 pontos 5) Jennifer Capriati (EUA) - 2.652 pontos 6) Serena Williams (EUA) - 2.584 pontos 7) Anastasia Myskina (Rússia) - 2.528 pontos 8) Elena Dementieva (Rússia) - 2.270 pontos 9) Chanda Rubin (EUA) - 2.269 pontos 10) Ai Sugiyama (Japão) - 2.103 pontos