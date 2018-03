Henin segue inabalável no ranking da WTA A tenista belga Justine Henin-Hardenne segue tranqüila na liderança do ranking mundial da WTA, publicado nesta segunda-feira. Após conquistar o Masters Series de Indian Wells no domingo, a número 1 do mundo ampliou ainda mais sua vantagem sobre a segunda colocada, sua compatriota Kim Clijsters. Henin tem 7.626 pontos contra 6.389 de Clijsters. Em terceiro aparece a francesa Amelie Mauresmo, com 3.237. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Justine Henine-Hardenne (BEL) - 7.626 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 6.389 pontos 3) Amelie Mauresmo (FRA) - 3.237 pontos 4) Lindsay Davenport (EUA) - 3.000 pontos 5) Anastasia Myskina (RUS) - 2.950 pontos 6) Serena Williams (EUA) - 2.584 pontos 7) Jennifer Capriati (EUA) - 2.583 pontos 8) Elena Dementieva (RUS) - 2.251 pontos 9) Chanda Rubin (EUA) - 2.158 pontos 10) Ai Sugiyama - (JPN) - 2.057 pontos