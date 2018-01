Henin segue líder do ranking da WTA A tenista belga Justine Henin-Hardenne segue na liderança do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira, com 6.830 pontos. Em segundo vem a compatriota Kim Clijsters (6.373) e em terceiro, a norte-americana Serena Williams (3.916). A lista não trouxe alterações nas dez primeiras posições. Confira as dez primeiras do ranking da WTA: 1) Justine Henin-Hardenne (Bélgica) - 6.830 pontos 2) Kim Clijsters (Bélgica) - 6.373 pontos 3) Serena Williams (USA) - 3.916 pontos 4) Amelie Mauresmo (França) - 3.419 pontos 5) Lindsay Davenport (USA) - 2.936 pontos 6) Jennifer Capriati (USA) - 2.766 pontos 7) Anastasia Myskina (Rússia) - 2.629 pontos 8) Elena Dementieva (Rússia) - 2.417 pontos 9) Ai Sugiyama (Japão) - 2.369 pontos 10) Chanda Rubin (USA) - 2.297 pontos