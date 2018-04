Henin sofre, mas conquista o bicampeonato do Masters da WTA

Uma partida muito disputada, a número 1 do mundo, Justine Henin, venceu a russa Maria Sharapova por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3, na tarde deste domingo, na final do Masters da WTA, o Sony Ercisson Championships, conquistando o bicampeonato da competição. A tenista, de 25 anos, fecha o ano de forma perfeita, com 10 títulos conquistados e 25 vitórias consecutivas, mostrando que é a tenista a ser batida na próxima temporada da WTA. Já Sharapova mostrou que se recuperou de uma lesão em seu ombro direito, e que pode voltar a conquistar títulos importantes. Como esperado, a partida foi disputada do começo ao fim, com mais de três horas de combate entre as duas tenistas. No primeiro set, Sharapova, com suas paralelas, fechou em 7/5. O bom momento da tenista russa parecia que acabaria com a supremacia de Henin, mas a tenista belga conteve o ímpeto adversário no segundo set e, mesmo com muita dificuldade, conseguiu empatar a partida ao fechar por 7/5. Agora com a vantagem, Henin disputou todos os games sacados por Sharapova, fazendo com que a tenista russa ficasse exausta. Mesmo assim, o último game foi extremamente disputado, com vantagem para os dois lados, até que a tenista belga fechou o terceiro set por 6/3.