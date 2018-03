Henin sofre primeira derrota na temporada Líder do ranking mundial, a tenita belga Justine Henin sofreu nesta sexta-feira, em Doha, a sua primeira derrota na temporada. Ela já colecionava 17 vitórias seguidas, mas foi batida pela russa Svetlana Kuznetsova nas semifinais do Torneio do Catar. Com essa incrível seqüência, Henin já tinha conquistado três títulos em 2004: nos torneios de Sydney e de Dubai, além do Aberto da Austrália. Mas, nesta sexta, Kuznetsova conseguiu levar a melhor e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3. A adversária de Kuznetsova na final do Torneio do Catar, que distribui US$ 600 mil em prêmios, ainda não está definida. A outra semifinal será entre a norte-americana Jennifer Capriati e a russa Anastasia Myskina.