Henin supera dores e vence espanhola A belga Justine Henin-Hardenne teve que superar dores na coxa para vencer de virada a espanhola Anabel Medina Garrigues e avançar às oitavas-de-final do torneio de Roland Garros. Em 2 horas e 17 minutos de jogo, Henin ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. Na próxima rodada, a ex-campeã do Grand Slam terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova, cabeça-de-chave 6, que mais cedo havia derrotado a norte-americana Marissa Irvin. A surpresa veio na eliminação da francesa Nathalie Dechy, cabeça-de-chave 13, para a espanhola Nuria Llagostera Vives. Por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3, Nuria será a adversária da russa Maria Sharapova nas oitavas-de-final da competição.