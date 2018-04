Henin supera lesão e avança no Aberto da Austrália O impressionante retorno de Justine Henin a torneios de Grand Slam continuou neste domingo, quando ela superou uma lesão no tornozelo para vencer por 7-6, 1-6, 6-3 a compatriota belga Yanina Wickmayer e chegar às quartas-de-final do Aberto do Austrália.