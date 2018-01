Henin surpreende Davenport no final A tenista belga Justine Henin virou um jogo que já parecia perdido e passou para as quartas-de-final do Aberto da Austrália. Depois de fazer 7/5 no primeiro set contra a norte-americana Lindsay Davenport, ela foi derrotada no segundo por 7/5 (apesar de ter aberto 4 a 1) e estava perdendo também por 4 a 1 no terceiro, quando reagiu e fechou em 9/7. Foi a sua primeira vitória em seis duelos com Davenport. A próxima adversária de Henin será a espanhol Virginia Ruano Pascual, que ganhou neste domingo da checa Denisa Chladkova por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Outro confronto pelas quartas-de-final do torneio já está definido. A número 2 do mundo, a norte-americana Venus Williams, passou fácil pela australiana Nicole Pratt (6/3 e 6/2) e enfrentará a eslovaca Daniela Hantuchova, que eliminou a suíça Patty Schnyder por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.