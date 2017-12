Henin terminará 2003 como a número 1 A tenista belga Justine Henin-Hardenne terminará 2003 como a número 1 do mundo, após derrotar, neste sábado de madrugada, a norte-americana Jennifer Capriati, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, garantindo vaga na semifinal do Masters de Los Angeles. A campeão de Roland Garros e do US Open, de 21 anos, supera a compatriota Kim Clijsters e se torna a oitava jogadora a terminar o ano como número 1 desde 1975. Ela se junta a Chris Evert, Martina Navratilova, Monica Seles, Lindsay Davenport e Serena Williams (todas norte-americanas), Steffi Graf (alemã) e Martina Hingis (suíça). ?Estou muito contente. A temporada foi fantástica. Fiz quase tudo perfeito", disse Henin.