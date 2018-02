Henin tira primeiro lugar de Sharapova no ranking da WTA A tenista belga Justine Henin, que possui 31 títulos na carreira, foi para 3.645 pontos e tirou a liderança da russa Maria Sharapova (3.564) no novo ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira. Quem também subiu foi a russa Svetlana Kuznetsova, vice-campeã do Masters Series de Indian Wells, que ultrapassou a francesa Amelie Mauresmo e assumiu a terceira posição. Mauresmo não poderá recuperar tão cedo o seu posto. No último domingo, a francesa operou de uma apendicite e ficará fora das quadra por cerca de seis semanas. Campeã de Indian Wells, a eslovaca Daniela Hantuchova subiu seis posições e agora está em 12.º lugar.