Henin, uma campeã que nunca desiste A conquista do título do US Open de 2003, com vitória sobre a compatriota número 1 do mundo, Kim Clijsters, por 7/5 e 6/1, foi apenas mais uma provação na vida e carreira de Justine Henin-Hardenne, uma tenista de 21 anos, que sofreu o que ninguém gostaria com problemas famialiares. Jamais desistiu e, por isso, depois de ter superado a norte-americana Jennifer Capriati, nas semifinais, num jogo que terminou na madrugada de sexta-feira, soou estranho o comentário de que a pequeneninha belga pudesse desistir da disputa da final. Henin precisou de três horas para uma vitória de virada sobre Capriati. Deixou o Centro Nacional de Tênis de Flushing Meadows, às 2h40 da madrugada para jogar a final na noite seguinte. Estava exausta, sofrendo com desidratação e dores musculares. Só que manteve a fama de jamais desistir e entrou em quadra para conquistar o seu segundo título consecutivo de Grand Slam, depois de ter vencido também Roland Garros. Na hora de comemorar, beijos para o marido Peter Ives, na arquibancada, e mais uma decepção no anúncio da campeã. Foi chamada de ?Christine?. Ela fingiu que não ouviu, embolsou o cheque de US$ 1 milhão, ergueu o troféu de campeã e será agora a número 2 do ranking feminino, atrás apenas de Kim Klijsters, a quem venceu nas duas últimas finais de Grand Slam.