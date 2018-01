Henin vai à final em Roland Garros A tenista belga Justine Henin-Hardenne confirmou o favoritismo e se classificou nesta quinta-feira para a final do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 10, Henin venceu a russa Nadia Petrova por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3. Na final, Henin vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Mary Pierce e a russa Elena Likhovtseva, que jogam ainda nesta quinta.