Henin vai à final no Torneio de Linz A tenista belga Justine Henin garantiu neste sábado uma vaga na final do Torneio de Linz, na Áustria, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Ela enfrentará a norte-americana Alexandra Stevenson na decisão do título. Henin, que é cabeça-de-chave número 4 do torneio, ganhou da norte-americana Chand Rubin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4. Na outra semifinal, Stevenson derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova também por 2 a 0, ao fazer 6/4 e 7/6 (8/6).