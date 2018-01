Henin vai às oitavas em Nova York A tenista belga Justine Henin-Hardenne confirmou seu favoritismo e se classificou para as oitavas-de-final do US Open, ao derrotar a sul-coreana Cho Yoon-jeong. Cabeça-de-chave número 7 do torneio, Henin venceu teve muita facilidade no primeiro set, mas levou um susto no segundo. Na primeira série venceu fácil, com 6/0. A vitória na segunda série só veio no tie-break, quando ganhou por 7/6 (4). Na próxima rodada, Henin vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Mary Pierce e a tcheca Jelena Jankovic.