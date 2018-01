Henin vai às semifinais em Filderstadt A tenista belga Justine Henin-Hardenne avançou às semifinais do torneio de Filderstadt ao vencer nesta sexta-feira a russa Elena Dementieva por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-0. A competição distribui US$ 650 mil em prêmios, além de pontos para o ranking da WTA.