Henin vence Davenport e vai à semifinal A tenista belga Justine Henin-Hardenne se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, ao derrotar a norte-americana Lindsay Davenport por dois sets a um. Davenport saiu na frente e venceu o primeiro set com parcial de 3/6. Henin reagiu e empatou o jogo fazendo 6/3 no segundo set. No início do terceiro e decisivo set, a norte-americana sentiu uma contusão na perna esquerda e abandonou o jogo quando perdia por um game a zero. Na próxima fase, Justine Henin vai enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Nadia Petrova e a francesa Tatiana Golovin. Ainda pelas quartas-de-final, a russa Elena Dementieva enfrenta a eslovena Katarina Srebotnik. A suíça Patty Schnyder, por sua vez, pega a checa Nicole Vaidisova.