Henin vence duelo belga e encara Petrova em Melbourne

A belga Justine Henin deu mais uma prova de que está em boa forma no seu retorno às grandes competições. Neste domingo, ela venceu a compatriota Yanina Wickmayer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 1/6 e 6/3, e garantiu vaga nas quartas de final do torneio.

Na próxima fase, Henin terá pela frente Nadia Petrova, que venceu o duelo russo com Svetlana Kuznetsova em três sets, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.

Petrova está embalada na competição e já começa a ser apontada como favorita para chegar à final do torneio. Nas oitavas de final, a russa massacrou Kim Clijsters com 6/0 e 6/1, impondo à belga sua pior derrota como profissional.