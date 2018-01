Henin vence duelo belga em Roma A tenista belga Justine Henin está na final do Aberto de Roma, ao vencer, neste sábado pela manhã, a compatriota Kim Clijsters por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Com este resultado, Henin aguarda a vencedora do confronto entre as norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams, que se enfrentam na outra semifinal do torneio.