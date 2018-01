Henin vence e é a nova número 1 do tênis A tenista belga Justine Henin-Hardenne conquistou o torneio de Zurique, na Suíça, neste domingo, ao derrotar na final a croata Jelena Dokic, por 2 sets a 0, com 6/0 e 6/4. Com este resultado, Henin vai assumir nesta segunda-feira, oficialmente, o primeiro lugar no ranking mundial, superando a compatriota Kim Clijsters. Henin se torna a 13ª tenista a ocupar o primeiro lugar do ranking desde sua criação em 1975. Mas seu reinado deverá ser curto, pois a jogadora se negou a participar nesta semana do torneio de Linz, que venceu no ano passado. Com isso, ela perderá pontos na classificação.