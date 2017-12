Henin vence e vai à final em Dubai A tenista belga Justine Henin Hardenne vai enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova na final do Torneio de Dubai. Henin garantiu sua vaga nesta sexta-feira, ao derrotar a norte-americana Meghann Shaughnessy com facilidade, por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-2. Antes, na abertura da rodada, Kuznetsova se classificou ao arrasar a japonesa Ai Sugiyama também em dois sets: 6-0 e 7-5. O primeito set desta partida deu uma clara idéia da superioridade da tenista russa, de apenas 18 anos: a série durou apenas 17 minutos. "Sabia que ela estava jogando bem, mas admito que fui surpreendida no primeiro set?, disse Sugiyama. ?Ela é muito boa e acho que pode chegar ainda muito mais longe?, acrescentou. Finalista do Aberto de Austrália no torneio de Duplas este ano ao lado de sua compatriota Elena Lijovtseva (elas perderam para Virginia Ruano e Paola Suárez), Kutznesova já conquistou dois títulos individuais - em Helsinki e Bali, ambos no ano passado ano. "Apesar das vitórias, ainda não estou no melhor de minha forma e vou ter de trabalhar bastante para melhorar?, disse Svetlana. "Agora terei de trabalhar ainda mais?, acrescentou ela.