Henin vence final belga em San Diego Justine Henin ganhou neste domingo a final belga contra Kim Clijsters, por 2 sets a 1 (3/6, 6/2 e 6/3), e conquistou o título do Torneio de San Diego. A competição, além de dar pontos para o ranking do tênis feminino, distribuiu US$ 1 milhão em prêmios.