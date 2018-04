Henin vence Ivanovic e encara Sharapova na final do Masters

A tenista belga Justine Henin derrotou a sérvia Ana Ivanovic por duplo 6/4 e terá a oportunidade de revalidar o título do Masters da WTA no próximo domingo, quando enfrenta a russa Maria Sharapova na final da competição. Quase toda a partida foi controlada pela tenista belga, que após um fraco início aproveitou os erros de Ivanovic para vencer o primeiro set. Já na segunda etapa, Henin deixou escapar uma clara vantagem para depois se recuperar e conseguir se classificar para a final do último torneio feminino do ano. Os erros que teve no saque - até nove duplas faltas em todo o jogo - os supriu com seis quebras de serviço. Sem dúvida, esta foi a partida mais dura para Henin na competição. Até hoje a belga tinha vencido com tranqüilidade os três jogos da fase de grupos. Amanhã, Henin tentará revalidar seu título de rainha do tênis feminino mundial na final contra a russa Maria Sharapova, que hoje venceu na primeira semifinal a sua compatriota Anna Chakvetadze por 6/2 e 6/2.