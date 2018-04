Henin vence Jankovic e pensa na semi do Masters da WTA

Com muita facilidade, a tenista belga, Justine Henin, venceu a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com duplo 6/2, na tarde desta quarta-feira, na segunda rodada do Sony Ericsson Championships, a versão feminina da Masters Cup, que reúne as oito melhores tenistas do mundo, neste ano. Com a segunda vitória em dois jogos, Henin, que é a atual campeã do torneio, e terá pela frente a norte-americana Serena Williams, que pode abandonar a competição, já que se machucou durante a partida diante da russa Anna Chakvetadze. Sua substituta seria a francesa Marion Bartoli. Para vencer Jankovic, Henin quebrou nada menos que seis games da adversária, chegando à 22.ª vitória consecutiva no ano e, de quebra, somando nove vitórias em nove confrontos diante da jogadora da Sérvia. Já pelo grupo vermelho, Ana Ivanovic encara Daniela Hantuchova e luta pela segunda vitória, que a deixaria muito perto de uma vaga na semifinal da competição.