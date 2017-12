Henin vence na abertura de Roland Garros Cabeça-de-chave número 1 do torneio, atual campeã e líder do ranking mundial. A belga Justine Henin-Hardennne confirmou sua condição de favorita e venceu a partida de abertura de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Jogando nesta segunda-feira, em Paris, ela derrotou a francesa Sandrine Testud por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 27 minutos. Sem jogar desde o dia 10 de abril, por causa de uma infecção que contraiu, Henin estava apreensiva com sua estréia em Roland Garros. Mesmo porque, ela precisa de uma boa campanha em Paris para manter a liderança do ranking mundial. Afinal, defende os pontos do título conquistado no ano passado e sofre perseguição da também belga Kim Clijsters - tem 6.913 contra 5.686 pontos da rival. A próxima adversária de Henin está definida. Será a italiana Tathian Garbin, que eliminou a espanhola Conchita Martinez Granados por 6/1 e 6/1. Em outros jogos já disputados, a russa Maria Sharapova derrotou a austríaca Barbara Schwartz por 6/3 e 6/0, a argentina Paola Suarez ganhou da venezuelana Milagros Sequera por 6/3 e 6/4, a russa Dinara Safina venceu a alemã Julia Schruff por 7/5, 6/7 (4/7) e 6/3 e a russa Nadia Petrova passou pela colombiana Catalina Castano por 6/2 e 6/3.