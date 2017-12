Henin vence na estréia em Dubai A tenista belga Justine Henin-Hardenne confirmou o favoritismo e passou sem grandes problemas pela partida de estréia no Torneio de Dubai. Cabeça-de-chave número 1, Henin venceu a tunisiana Selima Sfar por 2 sets a 0. As parciais foram de 6-1 e 7-5 Em outra partida da rodada, a russa Svetlana Kuznetsova derrotou a alemã Anca Barna: 6-4 e 6-3. Antes, nos primeiros jogos do dia, uma surpresa. A norte-americana Jennifer Capriati decepcionou e acabou eliminada ao perder por dois sets a zero para a grega Eleni Daniilidou - parciais de 6-4 e 7-6 (7-2). Já Venus Williams não teve problemas e derrotou a australiana Alicia Molik por 6-3 e 6-4. Veja outros resultados: Ai Sugiyama (JAP) 2 x 0 Nicole Pratt (AUS): 6-2 e 6-2 Meghann Shaughnessy (EUA) 2 X 0 Petra Mandula (HUN): 7-6 (7-1) e 6-4 Anastasia Myskina (RUS) 2 x 0 Magui Serna (ESP): 6-1 e 6-4 Conchita Martinez (ESP) 2 X 0 Maria Elena Camerin (ITA): 6-2 e 6-2.