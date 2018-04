Henin vence Petrova e avança às semifinais na Austrália

A belga Justine Henin, ex-número 1 do mundo, avançou às semifinais do Aberto da Austrália, no seu primeiro Grand Slam após o encerramento da aposentadoria, ao derrotar nesta terça-feira a russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.

No segundo set, Henin chegou a estar perdendo por 3/0, mas conseguiu reagir com seus poderosos voleios e ganhou sete dos nove games seguintes para vencer a parcial por 7/5 e eliminar Petrova, cabeça de chave número 19 do Aberto da Austrália.

Com o triunfo, Henin também encerrou uma boa campanha de Petrova em Melbourne. A russa eliminou Kim Clijsters, campeã do último US Open, na terceira rodada e Svetlana Kuznetsova, atual campeã de Roland Garros, nas oitavas de final.

Henin enfrentará agora a chinesa Jie Zheng que passou pela russa Maria Kirilenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Com o triunfo desta terça-feira, a tenista asiática igualou o melhor resultado da sua carreira em um Grand Slam - em 2008, ela parou nas semifinais de Wimbledon.

Kirilenko também havia obtido vitórias expressivas no Aberto da Austrália. Na estreia, ela passou por Maria Sharapova, em uma batalha de 3 horas e 21 minutos. Nas oitavas de final, ela eliminou Dinara Safina. Nesta terça-feira, porém, Kirilenko sofreu com problemas musculares e não conseguiu superar o forte ritmo imposto por Zheng.