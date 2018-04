Henman avança no Aberto da Austrália O inglês Tim Henman derrotou o bielo-russo Vladimir Volchkov por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/1, e passou para a terceira rodada do Aberto da Austrália. Na próxima fase, Henman jogará contra o vencedor da partida entre o inglês Greg Rudedski e o australiano Mark Philippoussis, que acontece ainda na madrugada desta quarta-feira, horário de Brasília. Com a desclassificação de Lleyton Hewitt e do brasileiro Gustavo Kuerten, cabeças-de-chave numero 1 e 2 respectivamente, Henman tem uma ótima oportunidade de ganhar o seu primeiro Grand Slam na carreira. Outros resultados desta quarta-feira: Jiri Novak (RCH) 3 x 2 Andrea Gaudenzi (ITA) Taylor Dent (EUA) 3 x 0 Andreas Vinciguerra (SUE) Thomas Johansson (SUE) 3 x 0 Markus Hipfl (AUT) Younes El Aynaoui (MAR) 3 x 1 Fernando Vicente (ESP)