Henman avança no Torneio de Dubai O tenista britânico Tim Henman passou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Dubai, competição disputada nos Emirados Árabes e que distribui US$ milhão em prêmios. Cabeça-de-chave número 3, ele derrotou o russo Igor Andreev por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 () e 6/1. Em outra partida já disputada nesta quinta-feira em Dubai, o russo Mikhail Youzhny ganhou do alemão Rainer Schuettler também por 2 a 0, com 7/5 e 6/4.