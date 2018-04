Henman avança; Safin é eliminado O tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do US Open - último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Campeão em 2000, Safin foi surpreendido pelo sueco Thomas Enqvist por 3 sets a 1. As parciais foram de 7-6 (7-5), 6-4, 3-6 e 6-3. O inglês Tim Henman sofreu, mas passou pelo croata Ivo Karlovic por 3 sets a 2 - com parciais de 7-6 (7-3), 6-7 (7-9), 4-6, 6-4 e 6-4. O tailandês Paradorn Srichaphan venceu o romeno Victor Hanescu (4-6, 6-4, 6-1 e 6-1) e o espanhol Tommy Robredo não teve muita dificuldade para vencer o tailandês Danai Udomchoke em três sets: 6-4, 7-5 e 6-4.