Henman cai na 1ª rodada; Guga estréia O tenista britânico Tim Henman foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do Masters Series de Madri. Ele foi derrotado pelo norte-americano Mardy Fish por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 (7-4) e 6-3. Na próxima rodada, Fish vai enfrentar o espanhol Tommy Robredo. O brasileiro Gustavo Kuerten estréia hoje no torneio. Por volta das 10h30, ele enfrenta o chileno Nicolas Massu. Guga não quer deixar escapar a chance de recuperar posições no ranking mundial. Esta semana caiu três posições, foi para 20º, por não ter defendido o vice-campeonato do ano passado em Lyon. Mas agora não tem mais pontos para descontar até o final do ano. Portanto, tudo o que fizer é lucro.