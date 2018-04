Henman é campeão em Adelaide O tenista inglês Tim Henman conquistou neste domingo o título do torneio de tênis de Adelaide ao vencer o australiano Mark Philippoussis por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (6/8) e 6-3. A competição distribuiu aproximadamente US$ 360 mil e valeu pontos para o ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).