Henman é eliminado no Masters Series O tenista britânico Tim Henman foi eliminado nesta quarta-feira na segunda rodada do Masters Series de Paris, ao ser derrotado pelo francês Julien Boutter. O francês teve menos dificuldade que esperava e venceu a partida em dois sets - parciais de 6/4 e 6/3. Oitavo cabeça-de-chave, Henman perde também a chance de disputar o Masters de Sydney, que reúne os oito tenistas melhores da temporada. O próximo adversário de Boutter será o checo Jiri Novak que também hoje eliminou o suiço Roger Federer, com parciais de 6/4, 6/7 (4-7) e 7/6 (7-2). A segunda rodada teve ainda os seguintes resultados: Thomas Johansson (SUE) venceu Thomas Enqvist (SUE) - 6/3 e 7/6 (9-7). Albert Costa (ESP) venceu Guillermo Cañas (ARG) - 7/6, (7-4) e 6/4. Thomas Haas (ALE) venceu Ivan Ljubicic (CRO) - 6/4 e 6/3. Xavier Malisse (BEL) venceu Arnaud Clement (FRA) - 6/3, 4/6 e 7/6 (7-5).