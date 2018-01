Henman e Federer na final da Basiléia O tenista britânico Tim Henman venceu o espanhol Carlos Moyá por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 6/4 - e garantiu sua vaga na final do Torneio de Basiléia, na Suiça. A partida foi tranqüila para o britânico, que precisou de apenas 1h12 minutos para chegar à vitória. Na final, Henman vai enfrentar o suíço Roger Federer, que na partida anterior havia derrotado o francês Julien Boutter. Com a vitória deste sábado, Henman manteve suas chances de participar do Master, em Sydney. A final será disputada neste domingo.