Henman e Ferrero caem; Coria avança A terceira rodada do Masters Series de Hamburgo, nesta quinta-feira, começou com duas surpresas: as eliminações do britânico Tim Henman e do espanhol Juan Carlos Ferrero. Cabeça-de-chave número 5, Henman perdeu para o argentino Juan Ignacio Chela, de virada, por 2 sets a um, parciais de 2-6, 6-4 e 6-2. Ferrero por sua vez, caiu diante do russo Nikolay Davydenko, também em três sets: 3-6, 6-2 e 6-1. O argentino Guillermo Coria , por sua vez, não teve problemas. Finalista do Masters de Roma, o argentino passou fácil pelo croata Mario Ancic. Fez 2 a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. O francês Richard Gasquet avançou ao derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty com muita facilidade: 6-1 e 6-2.