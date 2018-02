Henman e Gonzalez vencem em Viena O inglês Tim Henman e o chileno Fernando Gonzalez venceram seus jogos nesta segunda-feira e passaram para a segunda rodada do Torneio de Viena, na Áustria, que distribui 565 mil euros em prêmios. Fernando Gonzalez ganhou do checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Já Henman derrotou o francês Anthony Dupuis pelo mesmo placar, com parciais de 7/5 e 6/3. Em outros dois jogos disputados nesta segunda-feira, pelo Torneio de Viena, o austríaco Oliver Marach eliminou o checo Jiri Novak por 6/4 e 6/3 e o também austríaco Rainer Eitzinger passou pelo espanhol Nicolas Almagro por 7/6 (8/6) e 6/2.